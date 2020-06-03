لبنان | الأفران غير راضية عن قرار وزير الاقتصاد حول تسعير ربطة الخبز

وأعلن في حديث إذاعي، أنّ “الأفران غير راضية عن قرار وزير الاقتصاد حول سعر ربطة الخبز، ولماذا الآن أصبح مسموحًا أن يكون وزن ربطة الخبز 900 غ، وفي الشهر الماضي كانت تُنظّم محاضر ضبط إذا كان وزن الربطة 900 غ؟”. وركّز على أنّ “نعمه لم يعمل وفق سعر الكلفة الّتي تفوق 1300 ليرة لبنانية من دون أرباح”.

وأكّد ابراهيم “أنّنا ملتزمون بالقرار لكنّنا نرفضه، وسأدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع في الوقت المناسب، لأخذ القرار”، مشدّدًا على أنّ “هناك تجنّ وافتراء عندما يقال إنّ الأفران تربح من منتجات تبيعها غير الخبر كقوالب الحلوى والحلويات، فليست كل الأفران لديها هذه المنتوجات”.

وذكر أنّ “هناك أفرانًا تشحد، وأُخرى متآمرة مع وزير الاقتصاد للقضاء على الأفران الصغيرة، وهناك “كارتيلات” أفران، وهي مؤلّفة من 4 أو 5 أفران كبرى، في حين أنّ 95 بالمئة من الأفران “معترة”، مؤكّدًا “أنّنا لسنا هواة إضراب”.