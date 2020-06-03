لبنان | مفاجآت الموجة الثانية.. نداء “المثقفين” لتوحيد عناوين الثورة بهدف الإطاحة بالطبقة الحاكمة

وجّه أكثر من 566 ناشط ومثقف نداءً الى اللبنانيين بضرورة توحيد عناوين الثورة بهدف الإطاحة بالطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد الى الاوضاع الاقتصادية والمالية السيّئة.

وجاء في النداء المنشور على وسائل التواصل:

“نمرّ اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخنا. هذه الأزمة تهدّد الناس في أرزاقهم وفي مستقبلهم.

ونشاهد بألم إنهيار بلدنا وانزلاق معظم الناس الى براثن الفقر. مدّخرات الناس وجنى العمر أصبحت في مهبّ الريح. الدرع الواقي الذي كنّا نبنيه حول أنفسنا، بالكدّ والتعب، ليعطينا بعضاً من الأمان في مواجهة تقلّبات الحياة، ويحفظ كرامتنا، ويقينا شرّ الفاقة والعوز، قد تلاشى.

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عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة أغلقت أبوابها وسرّحت عمّالها وموظّفيها.

واللبنانيّون يقتّرون على عيالهم. ويعيشون في قلق دائم، لا يعرفون ماذا يخبئ لهم الغد. وتحوّلوا الى متسوّلين على أبواب المصارف. ومنهم من لا يجد في بيته قوت يومه.

دعنا لا نتعلّل بالأوهام والوعود الكاذبة. فلا خير يرجى من الطبقة الحاكمة. وهي لم تتعلّم شيئاً. وتعتقد أن بإمكانها أن تبقى في السلطة غصباً عن إرادة اللبنانيين. ولا تملك حلّاً. وليس لديها طريقة أخرى لسدّ العجز سوى الأخذ من جيوب المواطنين.

إن المشكلة ليست اقتصادية مالية محض. إنها مشكلة سياسيّة بالدرجة الأولى: مشكلة انعدام الثقة، في الداخل والخارج، في طبقة سياسية فاسدة حتى النخاع أتت على الأخضر واليابس وجرّت الويلات، ولا أمل في أن تتحسّن.

المرحلة الثانية من الثورة: أيها اللبنانيون، المرحلة الثانية من الثورة تبدأ قريباً. وعليها يعتمد بقاء لبنان، ومصير كل واحد منا. فلنوحّد قوانا للإطاحة بالطبقة الحاكمة، وفرض حكومة جديدة منبثقة من الثورة. حكومة من الشجعان، المنزّهين عن المصلحة، تعطى صلاحيات تشريعية استثنائية، وتكون مهمّتها وقف التدهور وإخراج لبنان من الأزمة والتحضير لانتخابات نيابية وفق قانون انتخاب جديد.

إن انتصار الثورة رهن بحكمتها وتنظيم صفوفها وحسن إدارتها. لا يمكن للثورة أن تتغلّب على واحدة من أعتى الطبقات الحاكمة في العالم بالاعتماد فقط على عفوية الناس. ولا بدّ من أن يكون لها إطار تنظيمي، أسوةً بباقي الثورات، للتنسيق بين مكوّناتها، والتداول فيما ينبغي القيام به، واتّخاذ القرارات الهامّة.

علينا أن نختار: إما أن نقطع الأمل ونرضخ للأمر الواقع ونتحمّل العواقب او نستجمع قوانا ونتحدّى وننتصر.

والموقّعون على النداء هم:

كمال اليازجي، شامل روكز، فؤاد الأشقر، جورج نادر، نصري الصايغ، أمين قمّوريه، نعيم عون، أنطوان عبد النور، حنا المقدسي، أنطوان قصّاص، أنطوان مخيبر، يوسف معوّض، ندى الحسيني، دنيز مكاري صفا، خليل الخليل، هشام حداد، هاروتيون كوكوزيان، راشد حماده، انطوان سعد، نعمان مراد، ايلي بيطار، نعمه عازوري، فاروق يعقوب، مصطفى فحص، فؤاد سلامه، لينا عقيقي، سامي قبلاوي، نضال ابو شاهين، لقمان سليم، شفيق نعمه، انطوان قربان، ساره عسّاف، انطوني الدويهي، فوزي فرّي، هادي الأسعد، لوسيان عون، عبدالله حداد، حارث سليمان، عطالله وهبي، لينا حمدان، منيب كنج، قاصف ناصر، زياد حداد، ميشال كيروز، عبدالله الخوري، ناي صقر، زياد عقل، أيمن أبو شقرا، عمّار عبّود، إنديرا مطر، جوزيت غفري، سامر بشعلاني، محمد شريتح، أنطونيا الدويهي، طلال الجردي، مايا سعد، باتريسيا الضاهر، سينتيا زرازير، حكمت الزين، هنري الشيخ، كارن الصليبي، رجا نحاس، ايلي معوّض، كارمن سماحه، نابله حاراتي، كارول ورده، فرنسواز كامل، ايلي أسود، راي جبر معوّض، كارمن حريز، شربل ابو ضاهر، نادين الأيوبي، نادر مومنه، ايلي قصّيفي، اسامه نعمان، سليم حماده، نبيل الجمل، نايله بطيش، اليان خليل، لينا غريّب، ميمو حداد، جو عون، ألسي مفرّج، فادي جلوان، ريما نعيم، عبدالله الجمّال، عماد علي أحمد، شارل شامي، وائل ابو حمزه، جاد الأخوي، عمر حرقوص، صلاح زين الدين، نورا مقداد، سابين بسترس، سليمان مرهج، مكرم ابي فاضل، ادوين صفا، جوزيه-سرجيو صفا، ماري-ميشيل حايك، جان-بيار معوشي، پاسكال فريحه، ريتا حلو هيدموس، شيرين سنّو شعيا، أحمد عويني، فادي بو ملهب، مارك أسمر، يوري مرقّدي، سولانج تراك، فيليب سيف، پول ربيز، محمد نور دوغان، أليز مطران، جويل ابي ناصيف، عبد القادر دوغان، هاني ياسين، بطرس معوّض، روجيه حداد، منال شعيا، روي نجم، رامز الضاهر، كمال شيّا، ميريللا صحيح، رانيا خويري، وليد رعد، ملكار الخوري، جان-بيار قطريب، بشير العجوز، فؤاد جقيّم، جان-كلود الحمصي، غنوة الجردي، ناديا عسيران، محمد المقداد، حسين برجي، محمد برجي، محمد عكنان، رلى الصدّيق، رنا الصدّيق، مايا قلوون، زينه قلوون، اندريه زوين، جورج نصرالله، هادي عيتور، انطوان صليبا، زينة مجدلاني خباز، عبدالله خليفه، نادر حويللا، جاد دانيال، نيكول شكري، مسعود محمد، فؤاد دوغان، كريستيان الجميّل، ميسا حوري، لينا بجك، طوني العتيّق، جهاد حكيّم، ريتا عطالله، ديالا اليافي، سعيد غزال، محمد سامي الزين، مايا دمّوس الزين، علي سامي الزين، فدوى سليم، سيما الزين، سيما بركات، رمزي فريحه، ماريان سكّر، ألين عبّود، دوري نقولا، جورج بلّوط، حنا بو عبّود، ريمون حداد، غاده عبد الأحد علم، محمد نصّار، كميل شكري، جميل حسامي، فادي درويش، باتريسيا مظلوم، مهى الخليل الشلبي، سوسن الخطيب، زلفا صفير، محمد حسن، محمد مسلماني، بلال علامه، علي عريّسي، مي عويدات، لونا نعيّم، ميشال-أنطوان أبشي، هيام المشرّفيه، هشام المشرّفيه، معروف الحلبي، سيلڤانا اللقيس، خاجاك أغازاريان، هاله ابو فخر، سيرين بدر، كريم الحاج، جاد مطر، جميلة بلّوط، سمعان إسكندر، دعد سعد، خلود التوم، بول هنري أبي راشد، مارك شقير، طوني بو عقل، جوزف الياس عون، بيار فهد، حسن ذيب، انطوان واكد، رولان بويري، طوني صوّان، نيكول زيلع، وليد نصر، سيرج كرنبي، غبريال دروبي، كمال بارودي، توفيق السعدي، كريم الداعوق، داني دياب، إياد ناصر، جوزف صليبا، مارك شحاده، أنطوان رزق، ريتا حايك، جوزف بو عبده، سينا سماره، ايلي الكك، نجوى شاوول، أمال نصّور، عبده شرفان، كريستيل رولان، سيرج خاتشيكيان، نهاد رولان، جان-بيار كيروز، عزيز الغاوي، ريشار الغاوي، جيمي الغاوي، أنطوني الغاوي، ماريو معتوق، فيكي خطّار، ربيع نجم، سابين نجم، عبده الغاوي، شادي الغاوي، ايلي خوري، البير الغاوي، جوانا فرنسيس، ايلي كنعان، جوزف اوهانيان، فادي ابو صعب، ايليو ونّيس، انطوني شرفان، منصور عبّاس، ماريو عطالله، عمر ابي نادر، فادي صعب، طوني الأسمر، ماريو الصايغ، جاد مزهر، طوني غصين، خليل الديك، ناجي طوق، خليل إسكندر، سعيد شهاب، شادي شيحا، أحمد سيف الدين، غاده حداد، كريم حداد، شانتال خطار، منتهى حداد، جورج شيحا، رامي ليشع، روبير خوري سويدان، جمال رزق الياس، أكرم عراوي، بيتر بركات، پاميلا الحاج، بشرى صوايا، خالد الظاظا، سمر أدهم، طوني حرّوق، ابراهيم دسوقي، غسان حسن، ربيع طليس، سليم أديب، أنور الحسن، جيزيل ابو سمرا مستحي، پاسكال مستحي، معمّر عطوي، ملاك قانصو، أليان سركيس، أمل طربيه ذبيان، أليان عوده، طنوس فرنسيس، ماري يعقوب، ماغي ميناسيان، رولا الخطيب، رنا شمّاس، ريّا صالحه نور، سحر شاتيلا، سمر الخطيب، هنادي نحّاس، ريما هلال، سعدي حكيم، أمونيتا ناجي، زاهر فيّاض، نتالي الحوّاط، سعاد الخطيب، هانيا عسيران، كريم الخليل، الياس الديراني، سابين حمّود، دان جرجس، ايلي بيار معوّض، رلى قريطم، هيثم هلال، أسامه وهبي، راوية المصري، سمر دندن، ريما عسيران مروه، ملاك المشرّفيه، شيرين الجردي، علياء عطار، سيلفا القسيس، جوانا عازار، ساندرا صوما، اليز جبّور، غسان نصّور، أيمن أبو كرّوم، جورج طاشجيان، فادي سركيس، روجيه نهرا، داني خوري، لينا رمّان، سليم رمّان، رالف خوند، علي عبّاس، هاني الأحمدية، جوني معربس، تيريز سردوك، حياة الحاج، ريما سبليني، أحمد مطر، جان-كلود البطي، ربى داغر، سنيّة قباني، رالف نعمه، كميل نعمه، رياض عيسى، فاروق مفتي، برونو سلوان، يوسف خوري، عمر حنينه، رودي الشباب، علي طه، ندى صعب، علا بيروتي، فوزي كلش، علي الشيخ، أسامه فقيه، مصطفى منير حمدان، بلال جنزرلي، محمد معرباني، عمر الكوش، نديم إبراهيم، جرجس قاطرجي، نديم جدعون، جورج قهوجي، خالد حسن، موسى مقدسي، مفيد طعمه، جيلبير عبّود، عباس عواضَه، سامي رمّاح، ماهر سلّوم، مرحب حميه، رفعت الحلبي، مروان ابو فرج، فادي هلال، فاروق الحلبي، اكرم السوقي، طليع السوقي، خالد بو فرج، بشار بو فرج، ساري بو فرج، نجوى صوّان، هشام يزبك، محمد ناطور، زهير عبد السلام، أنور الساحلي، هادي حكيم، زياد الشوفي، جورج زغيب، طوني سلوم، ابراهيم شديد، مايا محاسب، هنري زوين، داني عرّاج، شربل عواضه، شاكر سلّوم، جوزفين إبراهيم، جورج سمعان، ايليا نادر، هند نادر، طوني سمعان، ميشال إبراهيم، جاك حمزو، سامي ابو فيصل، وليد جعجع، زياد البايع، جانّ الياس، جانو شلالا، دوري كيروز، دانيال سركيس، شربل سليمان ملّو، ريمي الحويّك، رولا ضو، كارولين بو دياب، دانا قرحاني، عدنان العبدالله، خليل مسعود، بسام الشيب، سلوى الشمالي، غابي عوّاد، مانويلا غنطوس، محمد مراد، أحمد السيّد، سلاميّا دربيّه، خالد سلامه، رامي الحجّار، مصطفى الشلّ، ربى طه، هيام بيان، يوسف عويدات، بيار نجم، يوسف طوق، عادل نجم، عباس عواضه، شادي عزيز، ركان نصرالله، عيد بيطار، بلال الريّس، بشارة الخوري، فؤاد شدياق، راغدة شدياق، وسام عثمان، حسين عطايا، مروان العلي، أديب فرحة، ماريا جرمانوس، الياس عقل، انطوان روفايل، طوبيا عطالله، نسرين مرعب، تابيتا ملاعب، الياس ملّو، ميشال الخوري، فادي حنا، برناديت خضرا، جورج الأعرج، فيليب كيروز، شربل الزايد، نجوى إبراهيم، جيهان نعمه، منصور ياغي، ربيع حداد، جهاد خوري، ميلاد تحومي، فادي عيسى، فكتور منصور، عبده الدكاش، جوزف قبلان، جان الشرتوني، الياس رزق، باسمة مروه، ايلي شحّود، دريد نصر، جورج نعّوس، فواز فتفت، رنا قانصو، ايلي أسعد، جوي هبر، هشام غنيم، پول منيّر، بدروس شامليان، حسّان ابو خليل، برت بركات، عسّاف ابي عسّاف، سمر القزي، الياس عبّود، فلاديمير يغيازريان، ايلي شمعون، مجيد ابو جوده، اندره ابو جوده، سيزار شمعون، جورج مارون، ايلي عرضو، سليم الخوري، جورج الخوري، نهاد الخوري، كلود عبيد، جو حتّي، يوسف الخوري، يوسف غصوب، جوزف صقر، طوني يمّين، كمال نخله، روني بو عبّود، كريستيان خوري، سيزار الخوري، شربل غصوب، كاميليا الزعيم، إميلي حصروتي، بشير الزعيم، إميل منذر، مازن بساط، شادي أبو جوده، نينات شكّور، جو هوا، محمد الأنسي، ماريان رنّو، نادره فوّاز، أليكس سماحه، سركيس ابو ديب، دلال معوّض، رولا الحسامي، أليكسي پيرانيان، أليس زحيل، نجوى رياشي، ڤاتشي كاراتجيان، شوقي نعيم، نبيل الصلح، نايلا حماده مكارم، فيليب يارد، أنطوان يارد، حنان كلش، بيار أڤاريكيان، رولا ضو، عماد غنّام، هلا أبو مراد باسيل، نهى ضو، محمد بشّار الزين، راني وهبي، هلا عوده، مارك ربيز، وسام بيضون، فوّاز بسيم، طارق قليلات، ألبرت زخيا، عفاف كنعان، وسام نصر، بول عكّاري، ريتشارد شمّاس، هادي شرف، بلال إبراهيم، شذى الزين، سلام حاج، ربيع ملّو، كريم شمعون، جورج إميل نجم، سمير رسلان، شوقي ابي نجم، ربيع خليفه، موريس أبو نكد، فؤاد شوفاني، أمل طربيه ذبيان، جورج رحباني وانطوان نصرالله.