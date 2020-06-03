لبنان | التحكم المروري: 19 جريحا في 13 حادث سير خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 19 جريحا في 13 حادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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