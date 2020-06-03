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دعا رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي في بيان الى
“التوقف عن التنقيب والحفر في البلدة”، وقال: “يؤسفنا أن نرى مشاهد الحفر في غابتنا الجميلة بحثا عن الذهب والكنوز، وهو ما يشوه جمال طبيعتنا، ويسيء إلى سمعتنا وما من أحد انجر وراء أوهام الكنوز، إلا وخسر ماله وفقد أعماله وهدر وقته، وأضاع عمره سدى. وقد ثبت في تاريخ هذه البلدة، أنها كانت أرضا زراعية، لا مكان للكنوز فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية فنيدق: أوقفوا التنقيب لأن لا كنوز في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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