لبنان | رئيس بلدية فنيدق: أوقفوا التنقيب لأن لا كنوز في البلدة

دعا رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي في بيان الى

“التوقف عن التنقيب والحفر في البلدة”، وقال: “يؤسفنا أن نرى مشاهد الحفر في غابتنا الجميلة بحثا عن الذهب والكنوز، وهو ما يشوه جمال طبيعتنا، ويسيء إلى سمعتنا وما من أحد انجر وراء أوهام الكنوز، إلا وخسر ماله وفقد أعماله وهدر وقته، وأضاع عمره سدى. وقد ثبت في تاريخ هذه البلدة، أنها كانت أرضا زراعية، لا مكان للكنوز فيها”.