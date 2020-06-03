لبنان | البترون: صفر إصابة بعد آخر شفاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن رئيس لجنة إدارة الكوارث في قضاء البترون القائمقام روجيه طوبيا أن طبيب القضاء الدكتور جميل تادروس أبلغه الشفاء الأخير بفيروس كورونا في المنطقة من خلال إجراء فحصين متتاليين وجاءت النتيجة سلبية، وبذلك تكون منطقة البترون قد بلغت نتيجة صفر إصابة.

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