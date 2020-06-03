كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عبر حسابه على “تويتر”: “سنبقى نتغنى بوحدتناأم هي لوحة وجدانية تحاكي الشدائد غزلا؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: سنبقى نتغنى بوحدتنا أم هي لوحة وجدانية تحاكي الشدائد غزلا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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