لبنان | طليس: نطالب بابراء ذمة الدولة تجاه السائقين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توجه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس تعليقا على ما اعلنته وزيرة الاعلام حول البدء بالمرحلة الثانية من دفع التعويضات نتيجة جائحة كورونا ، في بيان الى رئيس الحكومة بما يلي: ” دولة الرئيس ؛ قبل الشروع في المرحلة الثانية من المساعدات..ارجو الاطلاع على الظلم الذي رافق المرحلة الاولى لا سيما الغبن الذي لحق بالسائقين العموميين.. نطالبكم بابراء ذمة الدولة تجاههم قبل الولوج الى المرحلة الثانية”.

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