احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا رخصت بموجبه تجميد الدفعة الثالثة من القسط المدرسي للعام 2019-2020
وذلك على خلفية استدعاء تقدمت به لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية – اللبنانية في فردان، ومنع المستدعى بوجهها، أي الليسيه، من المطالبة بها الى حين بت المراجعة المقدمة من لجنة الأهل أمام المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، إضافة الى عدم تحديد مهلة التسجيل للعام الدراسي المقبل.
وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أصدر قرارا بتاريخ 12/5/2020 طلب فيه من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة لوزارة التربية ملحقا عن الموازنة المدرسية بعد إعادة درسها وفقا للأصول، نظرا للظروف الحاصلة، وفي حال عدم الاتفاق إبلاغ مصلحة التعليم الخاص والأسباب الموجبة وذلك لإجراء اللازم من قبل وزارة التربية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قرار قضائي بتجميد الدفعة 3 من الأقساط في الليسيه الفرنسية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.