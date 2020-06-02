لبنان | قرار قضائي بتجميد الدفعة 3 من الأقساط في الليسيه الفرنسية اللبنانية

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا رخصت بموجبه تجميد الدفعة الثالثة من القسط المدرسي للعام 2019-2020

وذلك على خلفية استدعاء تقدمت به لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية – اللبنانية في فردان، ومنع المستدعى بوجهها، أي الليسيه، من المطالبة بها الى حين بت المراجعة المقدمة من لجنة الأهل أمام المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، إضافة الى عدم تحديد مهلة التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أصدر قرارا بتاريخ 12/5/2020 طلب فيه من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة لوزارة التربية ملحقا عن الموازنة المدرسية بعد إعادة درسها وفقا للأصول، نظرا للظروف الحاصلة، وفي حال عدم الاتفاق إبلاغ مصلحة التعليم الخاص والأسباب الموجبة وذلك لإجراء اللازم من قبل وزارة التربية.