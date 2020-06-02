لبنان | العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور في بلدة نحلة بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:39 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل منزل مهجور في بعلبك عائد للبناني ف. ص. على طريق بلدة نحلة. وحضرت القوى الامنية التي باشرت بفتح تحقيق بالجريمة، فيما نقل الصليب الأحمر الجثة إلى براد مستشفى بعلبك الحكومي.

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