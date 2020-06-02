لبنان | إدارة الكوارث في صور: تسجيل حالة واحدة محلية مقيمة في بيروت

“بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها بcovid-19، وهي محلية ومقيمة في بيروت. كما تم تسجيل 3 حالات شفاء تام، وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة التي تثبت خلو المصاب من أي أثر لcovid_19. وبذلك، يرتفع عدد المتعافين إلى 14.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل اليوم حالة واحدة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير. وصدرت نتائج الحالتين اللتين كانتا قيد الدرس والمتابعة سلبيتين”، لافتة إلى أن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 53 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 42 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية، وتماثل 14 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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ولفتت إلى أن “وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية تواكب المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاص بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.