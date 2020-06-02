كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:33 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام مراقبون من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة من مكتب امن الدولة في منطقة الجومة، بجولة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاسعار الرسمية، والسوبرماركت للتأكد من عدم تخطي نسب الارباح المسموح بها. وتم تنظيم محاضر ضبط واقفال مؤسسة بالشمع الاحمر بناء على اشارة المدعي العام، وذلك لحيازتها على مواد منتهية الصلاحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مراقبو حماية المستهلك جالوا في الجومة ونظموا محاضر بحق مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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