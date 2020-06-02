لبنان | الامن العام: توقيف سوري في محلة الكولا يقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:33 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة الكولا، السوري (خ.ر.ن) يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص وبحوزته كمية من الأموال يتداول بها مع الزبائن.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”.

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