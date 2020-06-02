كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:30 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أنهى فريق طبي تابع لوزارة الصحة العامة إجراء فحوصات PCR في منطقة رأس النبع لعينات من مواطنين وعمال سوريين مخالطين لأفراد الجالية البنغلادشية الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وأوضح الدكتور عبد الحسين يوسف المشرف على إجراء الفحوصات أنها “شملت 176 شخصا، وهي المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي جرت قبل أربعة عشر يوما حين طلب من المخالطين إلتزام الحجر، وستحسم نتائج فحوصات المرحلة الثانية إمكان وجود مصابين بالفيروس بهدف عزلهم، أو عدم ذلك ليعود الأصحاء إلى حياتهم الطبيعية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة اجرت فحوصات لمخالطين سوريين لافراد بنغاليين في رأس النبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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