لبنان | مرتضى وقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الاسلامية: لاستثمار الطاقات العلمية للنهوض بالقطاع الزراعي

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وقع وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الجامعة الاسلامية ممثلة برئيستها الدكتورة دينا المولى بحضور وفد من وزارة الزراعة وعمداء واساتذة الكليات في الجامعة الاسلامية.

واكدت المولى ان “مشاريع الجامعة الاسلامية المفيدة للمزارعين سيتم وضعها بتصرف وزارة الزراعة بموجب مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، وكل امكانيات الجامعة العلمية وهي تسع كليات و57 قسما اكاديميا بتصرف الوزارة، وتم عرض ثلاثة مشاريع علمية امام الوزير احدها نال جائزة دولية كأفضل بحث علمي سنة 2018 في مؤتمر برشلونة”.

بدوره، اكد مرتضى “تصميم وزارة الزراعة في استراتجيتها على تفعيل وتوسيع دائرة التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير الكادر البشري في الوزارة واستثمار الطاقات العلمية للنهوض بالقطاع الزراعي ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية”.

واكد ان “وزارة الزراعة سيكون لها اكثر من تعاون مع الجامعات منها الجامعة اللبنانية لخدمة لبنان”.