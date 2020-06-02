لبنان | فهمي: القضاء أولا وثانيا وثالثا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:30 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه على “تويتر”: “القضاء أولا وثانيا وثالثا”.

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