لبنان | اتمام المرحلة الخامسة من دخول اللبنانيين براً من سوريا عبر نقطة العبودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:30 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذلك وفق الخطة الرسمية الموضوعة، وبمواكبة صحية من وزارة الصحة عبر فريق طبي وتمريضي، عمل على اجراء الفحوص اللازمة للداخلين واخذ عينات الpcr لفحص فيروس كورونا المستجد، وتسجيل ارقام هواتف الجميع وأماكن حجرهم الصحي الوقائي المفترض، لمدة 14 يوما وفق الالية المعتمدة عند المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية. وتم ابلاغ جميع الداخلين بضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية المعروفة لجهة وضع الكمامات واحترام مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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