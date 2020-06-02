لبنان | وزارة العمل: لاعتبار مدة الحجر للأجراء والعاملات المنزليات اجازة مرضية مدفوعة

اصدرت وزارة العمل بيانا جاء فيه: نظرا للأوضاع الصحية المستجدة نتيجة انتشار جائحة “كورونا”، وحفاظا على السلامة والصحة، وحيث تقتضي متطلبات الوقاية، ومواجهة “الفيروس”، تطبيق نظام الحجر الصحي في المنزل، أو المستشفى في حالات معينة وفقا لتقرير طبي مصادق عليه من وزارة الصحة.
لذلك يطلب من أصحاب العمل “اعتبار مدة الحجر التي يقضيها الأجراء والعاملات في الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر، سواء كان الحجر في المنزل أو في المستشفى”.
ودعت وزارة العمل “من يرغب من أصحاب العمل ترحيل العمال أو العاملات لديهم التواصل مع السفارات أو القنصليات المعنية للقيام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة لبنان، مع تأكيد الحرص على دفع أجور هؤلاء كافة قبل ترحيلهم” .
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