لبنان | إصابة جديدة في عكار ترفع عدد المصابين المسجلين إلى 73

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:25 مساءً - مشاركة عن تسجيل إصابة واحدة جديدة ليرفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي إلى 73 إصابة. الإصابات الإيجابية: 37 حالات الشفاء: 36 حالات الحجر المنزلي:237 (وافدين ومقيمين).

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