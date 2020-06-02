لبنان | المكتب الإقليمي للضمان الاجتماعي في بعلبك باشر دفع المستحقات للمضمونين

وشهد محيط المكتب وعلى امتداد الدرج المؤدي إليه إقبالا كثيفا، استدعى الاستعانة بشرطة بلدية بعلبك للمساعدة في إجراءات التنظيم.

وتحدثت نائبة رئيسة المركز ربى الحلاني، فقالت، “نحن اليوم أعدنا العمل بشكل طبيعي في مكاتب الضمان الاجتماعي، بتوجيهات من سعادة المدير العام، وهذا الازدحام في الخارج يثبت بأن الضمان هو الملجأ الأساسي للمضمونين، وذوي الدخل المحدود، الذين ينتظرون تقاضي مستحقات فواتيرهم”.

بدوره المندوب الإداري لمكتب الضمان في بعلبك علي السيد أحمد، قال: “بناء على توجيهات سعادة المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، باشرنا بدفع التقديمات المتعلقة بالمساعدات المرضية، مع مراعاة التزام إجراءات الوقاية المحددة من قبل وزارة الصحة العامة، التي تواكبها المديرية الإدارية، بالتعاون مع شرطة بلدية بعلبك”.

وأشار إلى أن “العمل في المكتب لم يتوقف خلال فترة التعبئة العامة التي فرضتها جائحة كورونا، وكنا نستقبل معاملات الأمراض المستعصية والسرطانية، وتم إنجاز معاملات الاستشفاء.

وتحدث نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، فقال: “نحاول المساهمة في عملية تنظيم دخول المضمونين إلى المركز، وستواكب الشرطة البلدية أعمال الضمان لمدة أسبوع، للمحافظة على الحد الأدنى من الحماية في مواجهة وباء كورونا، ونأمل من أهلنا التجاوب معنا وتخفيف الضغط، والتفهم بأن التزام الإجراءات والتباعد هو من أجل سلامتهم.