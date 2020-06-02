لبنان | بلدية مزبود: الغاء حال الطوارئ اعتباراً من غد الثلاثاء وفتح الحي المحجور

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية مزبود في بيان “ان نتائج فحوصات الـ PCR التي اجريت في 30/5/2020 في مزبود، جاءت على الشكل الآتي:

-نتيجة 11 اصابة جاءت سلبية، في إنتظار اعادة الفحص للتأكد من الشفاء .

– 6 حالات نتائح الفحص ايجابي (من نفس المنزل ) وهي اصلا قديمة ومشخصة سابقا وان بقية الفحوصات اتت جميعها سلبية.

وأشارالبيان الى انه “بناء على نتيجة الفحوصات، سيتم الغاء حال الطوارئ والحجر في حي “رأس ابو علي”، بالقرب من صالة القناطر وفتح الطريق ومداخل الحي المذكور، والمحال والمؤسسات التجارية ابتداء من صباح غد الثلاثاء، شرط التقيد بالإجراءات الوقائية، والإبقاء على المبنى الذي تقيم الإصابات فيه محجورا، ويتم متابعتهم الى حين شفائهم”.