وذلك بهدف رفع التعديات عن الاستملاك وإلزام الشاغلين بتسديد رسوم الاشغال عن كامل فترة الاشغال، ومنع أي تراخيص او اعمال او أنشطة في العقارات المعتدى عليها، علما ان المصلحة قد توجهت بإجراءاتها الى النيابة العامة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومحافظ البقاع والمديرية العامة للأمن الدولة ووزارة الطاقة والمياه، علما ان العقارات مستملكة لصالح مشروع حصر ينابيع منطقة عنجر- شمسين ري البقاع الجنوبي مشروع (مرسوم الاستملاك رقم 18093/57).
وتقدر مساحة التعديات الاجمالية حوالي 91673 مترا مربعا وهي تضم مباني واشجارا وخيما ومساحات من الباطون، وتعمم المصلحة جدول يبين تفاصيل التعديات على الاستملاك في منطقة عنجر العقارية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني تقدمت بشكاوى في حق معتدين على استملاكاتها في منطقة عنجر العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.