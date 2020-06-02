لبنان | مصلحة الليطاني تقدمت بشكاوى في حق معتدين على استملاكاتها في منطقة عنجر العقارية

وذلك بهدف رفع التعديات عن الاستملاك وإلزام الشاغلين بتسديد رسوم الاشغال عن كامل فترة الاشغال، ومنع أي تراخيص او اعمال او أنشطة في العقارات المعتدى عليها، علما ان المصلحة قد توجهت بإجراءاتها الى النيابة العامة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومحافظ البقاع والمديرية العامة للأمن الدولة ووزارة الطاقة والمياه، علما ان العقارات مستملكة لصالح مشروع حصر ينابيع منطقة عنجر- شمسين ري البقاع الجنوبي مشروع (مرسوم الاستملاك رقم 18093/57).

وتقدر مساحة التعديات الاجمالية حوالي 91673 مترا مربعا وهي تضم مباني واشجارا وخيما ومساحات من الباطون، وتعمم المصلحة جدول يبين تفاصيل التعديات على الاستملاك في منطقة عنجر العقارية”.