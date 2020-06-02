لبنان | مواطنون من الضنية تعرضوا لإطلاق نار في محيط القرنة السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:21 مساءً - مشاركة وتعرض عدد من أنابيب المياه البلاستيكية في محيط القرنة السوداء للتقطيع من قبل مجهولين، وهي أنابيب تستخدم بهدف استجرار المياه من ثلاجات القرنة السوادء إلى محلة جرد النجاص في أعالي جرود الضنية، وتخزينها في برك ترابية بهدف استخدامها في أعمال الزراعة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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