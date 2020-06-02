لبنان | طقس لبنان غائم مع انخفاض ملموس في الحرارة وامطار خفيفة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:21 مساءً - ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء نتيجة اقتراب كتل هوائية باردة نسبيا متمركزة فوق البحر الأسود تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبعض الامطار المحلية الخفيفة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 الى 30 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والسريع اعتبارا من الظهر فيتحول الطقس الى غائم جزئيا وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها احيانا الى 60 كلم/س ويرتفع معها موج البحر كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية) ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

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– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ناشطة، سرعتها من 20 الى 45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء على المرتفعات اعتبارا من المساء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %.

– حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,43