لبنان | وزير المال غازي وزني وقع على مشروع قرار إعطاء مساهمات مالية للمدارس الخاصة المجانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 صباحاً - في يونيو 2, 2020 مشاركة كما وافق على دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير لموسم عامي 2018 – 2019 بقيمة 11 مليار ل.ل. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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