وبالتالي أصبح القضاء خال من أي إصابة، والمحجورين الوافدين من الخارج والمخالطين لهم، يتم متابعتهم بدقة ووفقا للأصول، و”لن نتوانى عن إتخاذ أي تدبير رادع بحق المخالفين”.
واشار القائمقام يحيى حميدي صقر “إلى وجوب إستمرار المواطنين التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الإكتظاظ والتجمعات وإعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، لا سيما أنها الفرصة الوحيدة في الوقت الراهن للنجاة من الإصابة بالفيروس، وبالتالي ليبقى القضاء آمنا من هذا الوباء”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائمقامية جزين: نتائج الـPCR سلبية ولن نتوانى عن ملاحقة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.