لبنان | العثور على جثة رجل العقد الخامس من العمر على شاطئ عمشيت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة وحضرت الى المكان القوى الامنية وعناصر الدفاع المدني، في انتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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