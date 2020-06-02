لبنان | القاضي غسان عويدات سيختم ما يقرب من 300 مسبح بالشمع الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة وترددت معلومات، بحسب “اللواء”، ان القاضي عويدات سيختم ما يقرب من 300 مسبح بالشمع الأحمر إذا استمرت بالتلكؤ عن دفع ما هو متوجب عليها. المصدر صوت بيروت إنترناشونال اللواء

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