لبنان | محتجون ينددون بالفساد والغلاء امام منازل عدد من السياسيين في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة تخللها وقفات احتجاجية امام منازل عدد من السياسيين، ردد فيها المحتجون الهتافات المنددة بالفساد والغلاء، ثم تجمعوا في ساحة عبدالحميد كرامي واكدوا أن تحركاتهم مستمرة يوميا وإنتفاضتهم لن تتوقف حتى تحقيق مطالبهم ببناء دولة القانون والعدالة والعيش الكريم في وطنهم.

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