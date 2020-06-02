لبنان | مسح ميداني لوزارة الصحة غداً في رأس النبع وقضاء عاليه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة وتجري فرق وزارة الصحة العامة قبل ظهر غد فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة في كل من منطقتي رأس النبع وقضاء عاليه.

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