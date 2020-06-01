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وقد ركز الطلاب على اظهار المشاكل التي اعترضت عامهم الدراسي منها” التعلم عن بعد بحسب قرار المديرية، حيث ان اكثر الاحيان الموقع الالكتروني مغلق او معطل، وعدم قدرة الاساتذة على اكمال المنهج الدراسي وصعوبة شرح الدروس عبر تطبيق الواتساب”، وعدم قدرتهم على اكمال مشاريع التخرج، اضافة الى الضغط النفسي والمعنوي، يضاف اليها كثرة الشائعات والاخبار الكاذبة المتعلقة بالعام الدراسي.
كما اكد الطلاب خوفهم وخوف اهلهم عليهم من فيروس كورونا، وبأنهم” لسنا طلاب افادات نحن وصلنا الى هذه المرحلة عن سابق جهد وتعب طيلة هذه السنوات و لكن الآن لم يبق لنا خيارا في ظل هذه الظروف”، متمنين من الوزير الوقوف الى جانبهم وتقدير ظروفهم وعدم وضع حياتهم في خطر، والا يظلمهم باجراء امتحانات رسمية لهم، معلنين عن ثقتهم بانه سينصفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طلاب التعليم المهني يطلبون من وزير التربية إنصافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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