لبنان | العثور على جثة متحللة في الدكوانة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر على جثة متحللة في الدكوانة ، وحضرت القوى الأمنية الى المكان بانتظار وصول الأدلة الجنائية للمباشرة بالتحقيقات.

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