لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 3 حالات ثبتت إصابتها بالفيروس

وأضاف بيان إدارة الكوارث: “لم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.

وما زالت نتائج الحالتين اللتين سجلتا أمس قيد الدرس والمتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 49 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي:

– 40 حالة وافدة من إفريقيا

– 3 حالات وافدة من أوروبا

– 6 حالات محلية

وقد تماثل 11 منهم للشفاء التام”.

Advertisements

وتابع: “ان (وحدة ادارة الكوارث) في اتحاد بلديات قضاء صور، بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني و(فرق المستجيب الأول) و(جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والدفاع المدني) في الهيئة الصحية الاسلامية، تواكب المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل الآتين ومتابعة نتائج ال PCR الخاص بهم، ومن ثم الإشراف على نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكر بأن “وحدة إدارة الكوارث هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، وأمل البيان في “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختم البيان: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.