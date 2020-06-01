لبنان | خلية أزمة كورونا في القبيات: نتائج فحوصات الPCR سلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتبقى نتائج 10 عينات قيد الانتظار، لم يتمكن المختبر من إعطاء نتيجتها اليوم نظرا لضيق الوقت ولضغط الفحوصات، على أن يعطيها غدا، وهذا لا علاقة له بسلبية او ايجابية هذه التحاليل، وعليه سنستلم اللائحة الكاملة بالأسماء لدى صدور كل النتائج”.

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