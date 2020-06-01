لبنان | فضل شاكر لـ” صوت بيروت انترناشونال”: أغنية “وحشتوني” تعبر عن حالتي واشتياقي لجمهوري

“وحشتوني” هي الاغنية الجديدة التي طرحها الفنان فضل شاكر يوم أمس متوجهاً بها الى جمهوره قائلاً “أنا غايب كثير ادري.. ولكني قريب اشعور .. واذا ضقتوا ترى صدري .. يضيق وخاطره مكسور .. وحشتوني كثر صبري .. كثر ما فالسما من نور.. وحشتوني وعلى خبري .. انا واحشكم ومعذور”.

وفي حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال” اكد فضل شاكر ان “وحشتوني” تعبر عن” حالتي واشتياقي الى جمهوري، وقد تصدرت التريند في عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، الاردن ومصر” واضاف” انا بصدد التحضير لخمس اغنيات، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين، سيتم اطلاقها تباعاً هذا العام، وهذا الاسبوع سيتم تسجيل اغنيتين هما: ابقى قابلني و دمعة، اتمنى ان تنالا اعجاب الجميع”، وشكر ملك الاحساس جمهوره الذي كما قال” غمرني بحبه وعاطفته ووقوفه الى جانبي”.

وقد لاقت أغنية “وحشتوني” وهي من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع خالد عز وانتاج One Production، تفاعلاً كبيراً، حيث حققت نحو 60 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة، ويأتي إطلاق فضل شاكر لاغنيته الجديدة بعد يومين من طرح أغنية “غيب ” وهي من كلمات محمد الرفاعى، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما طرح شاكر قبل شهرين اغنية “بتوحشيني”، التي حققت نحو 7 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعيد.