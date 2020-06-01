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وتحدث رئيس البلدية خضر خضر عن “أهمية تشكيل خلية أزمة في كل بلدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وأي أزمة أخرى تحل بالبلد”، مركزا على “دور كل من مدير خلية الأزمة ومسؤول الأمن الصحي والأمن الغذائي والمرشد الاجتماعي ومسؤول الأمن المالي وكيفية التعامل مع المصابين والمحتمل إصابتهم”.
وتناول “ضرورة متابعة المحجورين ومراقبتهم ومحاولة تأمين الدعم الصحي والمادي والعاطفي لهم من قبل خلية الأزمة وعدم التخلي عنهم”.
وعرض “كيفية دفن الموتى وأخذ كل الاحتياطات اللازمة، منعا من انتشار الأوبئة والأمراض”.
وفي الختام، شكر رئيس البلدية ل”الصليب الأحمر جهوده المبذولة خدمة لأبناء الوطن بمختلف أطيافهم ومشاربهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دورة تدريبية للصليب الأحمر في بلدية عيات لدعم خلايا أزمة “كورونا” في البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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