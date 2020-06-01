لبنان | مجلس القضاء الأعلى أسف لما صدر عن وزيرة العدل في سياق مقاربتها للتشكيلات القضائية

وأوضح “أن المجلس، وتأكيدا منه على الشفافية، أرفق ربطا بمشروع التشكيلات القضائية، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرها واعتمدها”، لافتا إلى أن “الاقتراح الذي أعده مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولا به سابقا، نظرا إلى حاجات العمل”، وقال: “أمام إبداء رغبة السيدة وزيرة الدفاع في التقيد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس اقتراحا إلحاقيا في هذا الشأن. وإنه عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى السيدة وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي. وبالتالي، لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علما أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزاما وضع هذا الاقتراح”.

وأشار إلى أن “كلام السيدة وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محددة غير مسند ويجافي الواقع، فضلا عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضا عن ذكرها في وسائل الإعلام”.

وختم: “ويبقى أن المجلس يتطلع دائما إلى التعاون مع السيدة وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات”.