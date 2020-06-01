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وفي التفاصيل، أنّه كان قد تقرّر إجراء عملية جراحية للمريض اليوم، وبسبب حاجة العملية الجراحية إلى معدات خاصة وتأخر وصولهاـ استاء الأهل وأقدم بعضهم على تكسير زجاج المدخل الرئيسي للمستشفى وغرفة الإنتظار، كما تعرّض مكتب الدخول في المستشفى لبعض التخريب.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – تكسير زجاج وغرفة الانتظار داخل مستشفى سير الضنية الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.