لبنان | بالصورة – تكسير زجاج وغرفة الانتظار داخل مستشفى سير الضنية الحكومي

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وفي التفاصيل، أنّه كان قد تقرّر إجراء عملية جراحية للمريض اليوم، وبسبب حاجة العملية الجراحية إلى معدات خاصة وتأخر وصولهاـ استاء الأهل وأقدم بعضهم على تكسير زجاج المدخل الرئيسي للمستشفى وغرفة الإنتظار، كما تعرّض مكتب الدخول في المستشفى لبعض التخريب.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.