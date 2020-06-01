لبنان | قوى الامن تحذر من رابط “احتيالي”

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“يجري التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عار من الصحة، مفاده أنه قد تم صرف مبلغ /400،000/ ل.ل. لكل مواطن لبناني. وهذا الخبر مرفق برابط (LINK) للدخول إليه وتعبئة المعلومات الشخصية.
من خلال التحريات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن الهدف من الإعلان الوصول إلى البيانات الشخصية، بهدف الحصول عليها، لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية.
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة، من المواطنين الكرام عدم الولوج الى روابط مجهولة المصدر، وأن الإعلان عن هكذا مساعدات يكون مصدرها المواقع الرسمية العائدة للوزرات المعنية والمختصة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.