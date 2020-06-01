كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 07:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “أوردت بعض وسائل الإعلام خبرا عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأميركية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون.

والحقيقة هي أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لقانون قيصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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