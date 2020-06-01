لبنان | وزارة المالية: الاجتماع التاسع مع صندوق النقد تمحور حول الإصلاحات المالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 07:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ان “الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني عقد اجتماعه التاسع مع صندوق النقد الدولي. وتمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات نهار الأربعاء”.

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