لبنان | الجيش: توقيف 3 أشخاص في البقاع لمحاولتهم تهريب مواد غذائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

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“أوقفت وحدة من الجيش في محلة المشرفة – البقاع، “بيك آب” يقوده شخص كان يحاول تهريب 8360 كيلوغراما من الفاكهة من لبنان إلى سوريا.

كما أوقفت “بيك آب” آخر بداخله شخصان كانا يحاولان تهريب كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى صالحة للاستهلاك، من سوريا إلى لبنان.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة”.