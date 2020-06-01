لبنان | الجيش: توقيف 3 أشخاص في البقاع لمحاولتهم تهريب مواد غذائية

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“أوقفت وحدة من الجيش في محلة المشرفة – البقاع، “بيك آب” يقوده شخص كان يحاول تهريب 8360 كيلوغراما من الفاكهة من لبنان إلى سوريا.
كما أوقفت “بيك آب” آخر بداخله شخصان كانا يحاولان تهريب كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى صالحة للاستهلاك، من سوريا إلى لبنان.
وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.