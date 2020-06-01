لبنان | كورونا لبنان: 13 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 03:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فأعلنت تسجيل 13 إصابة جديدة، 7 بين المقيمين و6 بين الوافدين، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.

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