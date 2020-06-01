لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 03:26 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 03:26 مساءً - مشاركة

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“لليوم الثاني على التوالي لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر عدد المصابين المسجلين على 72 مصاباً منذ 17 آذار الماضي”.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد الحالات الإيجابية: 36

وتم تسجيل حالتَي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 36 حالة.

كما تقلّص عدد حالات الحجر المنزلي إلى 282 حالة (وافدين ومقيمين).