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“لليوم الثاني على التوالي لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر عدد المصابين المسجلين على 72 مصاباً منذ 17 آذار الماضي”.
وأشار التقرير إلى أنّ عدد الحالات الإيجابية: 36
وتم تسجيل حالتَي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 36 حالة.
كما تقلّص عدد حالات الحجر المنزلي إلى 282 حالة (وافدين ومقيمين).
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.