لبنان | جولة لمصلحة الاقتصاد في زحلة ومحاضر ضبط في حق مخالفين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جال فريق من مصلحة الاقتصاد في زحلة، بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة في البقاع، على تجار الجملة ومخازن بيع المواد الغذائية والمحال التجارية في بلدة علي النهري في قضاء زحلة، وسطروا محاضر ضبط في حق المخالفين.

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