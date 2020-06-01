لبنان | جعجع: على الحكومة مساعدة المدرسة الخاصة لتأمين استمراريتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “‏إن المدرسة الخاصة رافقت لبنان منذ استقلاله وكانت إحدى ميزاته البارزة، لذلك، على الحكومة عدم تركها تسقط تحت وطأة الأزمة المالية الاقتصادية الحالية، وتقديم مساعدات عاجلة لتأمين استمراريتها.

‏بالإضافة إلى واقع انه إذا لا سمح الله سقطت المدرسة الخاصة سيكون على الدولة دفع أضعاف مضاعفة لاستيعاب تلامذة المدرسة الخاصة في المدرسة الرسمية”.

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