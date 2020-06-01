كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إشارة الى أن القاضي إبراهيم سيواصل الإستماع الى عدد من المقاولين تباعا وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضي إبراهيم باشر تحقيقاته في ملف متعهدي أعمال الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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