لبنان | الجيش: تنفيذ عمليات دهم وتوقيف شخص في منطقة بعلبك البقاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “دهمت قوة من الجيش في ساعات الصباح الأولى في منطقة بعلبك- البقاع، منازل عدد من المطلوبين على أثر الإشكال العائلي الذي وقع فجر أمس، والذي تطور إلى تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة وقذائف أر بي جي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات، وأوقفت المدعو خ.ص، فيما تعمل وحدات الجيش على استكمال توقيف جميع المتورطين في الإشكال. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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