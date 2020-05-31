لبنان | بلدية بترومين: تأكيد إصابة وافد من الخارج وهو يلتزم الحجر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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مؤكدة أنه “بصحة جيدة ولا يعاني من عوارض، ويلتزم الحجر المنزلي، ولم يختلط مع أحد منذ قدومه”.

كما طمأنت إلى أنه “من باب الوقاية، أجريت فحوصات عدة للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في البلدة، وأتت النتائج كلها سلبية”.