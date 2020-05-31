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مؤكدة أنه “بصحة جيدة ولا يعاني من عوارض، ويلتزم الحجر المنزلي، ولم يختلط مع أحد منذ قدومه”.
كما طمأنت إلى أنه “من باب الوقاية، أجريت فحوصات عدة للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في البلدة، وأتت النتائج كلها سلبية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بترومين: تأكيد إصابة وافد من الخارج وهو يلتزم الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.