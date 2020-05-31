كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك “عند كل إشاعة، أو قرار غير مسؤول، يتعلق بموضوع المحروقات، تقوم بعض محطات المحروقات بالإقفال، والتمنع عن توزيع المحروقات التي لديها”، محذرة “أي محطة تقوم بالإقفال، ويوجد لديها مخزون من المحروقات، بأنها ستتخذ بحقها كل الإجراءات القانونية اللازمة، وصولا إلى ختمها بالشمع الأحمر، بحجة الاحتكار”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الصرفند: سنتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي محطة تحتكر المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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