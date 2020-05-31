كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وإذ تمنت في بيان “السلامة للجميع”، ختمت بتجديد الدعوة لأهالي البلدة “إلى الالتزام بالقرارات الصادرة حفاظا على سلامتكم”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية حومين التحتا: خبر وجود اصابة في بلدتنا خطأ يجري تصحيحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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